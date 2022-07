Unbekannte zerstören eine Sitzbank

Die Gemeinde Dürnten klagt über Vandalismus. Wie es in meiner Medienmitteilung heisst, wurde am vergangenen Wochenende die Sitzbänke auf dem Chilchberg zerstört. «Vermehrt stellen wir Vandalismus im öffentlichen Raum fest, durch solche Schäden entstehen hohe Kosten», schreibt die Gemeinde weiter.

Sie ruft die Bevölkerung dazu auf, die Augen in Bezug auf Vandalismus offen zu halten und der Situation entsprechend zu handeln. «Hindern Sie die Vandalen an ihrem Unterfangen, wenn Sie sich dabei nicht selber in Gefahr bringen.» Weiter solle man die Polizei informieren.