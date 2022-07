GZO Spital Wetzikon bekommt neue Chefärztin

Die Abteilung Anästhesie steht ab 1. August 2022 neu unter der Leitung von Dr. med. Chantal Breitenstein, die seit 2017 im GZO Spital Wetzikon tätig ist. «Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir mit Chantal Breitenstein eine ausgewiesene Anästhesistin mit hoher Führungs- und Organisationskompetenz für diese anspruchsvolle Position finden konnten.



Chantal Breitenstein wird von Spitalärzten, Belegärzten und unseren zuweisenden Kolleginnen und Kollegen gleichermassen geschätzt», erklärt Prof. Dr. med. Urs Eriksson, ärztlicher Direktor am GZO Spital Wetzikon. Als Ausbildnerin und Prozessgestalterin habe sie sich sehr verdient gemacht. Zudem sei sie als Ur-Wetzikerin in der Region tief verankert und bestens vernetzt.

Die 47-Jährige studierte an der Universität Zürich und war bereits während ihrer Facharztweiterbildung vor 18 Jahren als Assistenzärztin in Wetzikon tätig. Später arbeitete sie am Spital Limmattal, am Universitätsspital Zürich (USZ) und auch als Jet-Ärztin bei der Rega.



Als Oberärztin wirkte sie am USZ, als Leitende Ärztin und stellvertretende Chefärztin war sie am Spital Uster tätig. 2017 wechselte sie als Leitende Ärztin ans GZO Spital Wetzikon. Seither hat sie sich berufsbegleitend auch betriebswirtschaftlich fundiert weitergebildet. (lda)