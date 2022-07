Am Mittwoch finden Klima-Dialoge mit Regierungsräten statt

Die Exkursionen finden am Mittwoch, dem 13. Juli um 14 Uhr, an verschiedenen Orten in der Region statt. Die Exkursionen dauern rund zwei Stunden. Anschliessend findet ein Transfer nach Bubikon statt.

Im Ritterhaus beginnt dann um 16.30 Uhr der zweite Teil des Klimadialoges vor Ort, wo mitunter die Regierungsrätin Jaqueline Fehr und Regierungsrat Martin Neukom eine Ansprache halten.

Alle Exkursionsziele sowie das Ritterhaus Bubikon sind gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Programme und Transfers der einzelnen Gruppen sind auf die Fahrpläne abgestimmt. Den Teilnehmenden wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Programm in Kürze

1. Exkursion - Wohnen der Zukunft: Der «Sonnenpark Plus» in Wetzikon

Treffpunkt: 14 Uhr, Spitalstrasse 32, 8620 Wetzikon

Leitung: Sarah Böttinger, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Klimaschutz, Baudirektion

2. Exkursion - Das CO2 im Visier: Die Kehrichtverwertung Zürcher Oberland in Hinwil

Treffpunkt: 14 Uhr, KEZO, Wildbachstrasse 2, 8340 Hinwil

Leitung: Niels Holthausen, Co-Sektionsleiter Klima und Mobilität, Baudirektion

3. Exkursion - Wenn der See heizt: Die Seewärmenutzung im Kinderzoo Rapperswil

Treffpunkt: 14 Uhr, Kinderzoo, Oberseestrasse 36, 8640 Rapperswil-Jona

Leitung: Michael Emmenegger, Geschäftsführer Ampio Partizipation GmbH

4. Exkursion - Aus Bürgerinnen und Bürgern Akteure machen: Das Bürgerpanel für mehr Klimaschutz in Uster

Treffpunkt: 14 Uhr, Bahnhof Uster

Leitung: Céline Colombo, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Direktion für Justiz und Inneres

5. Exkursion - Klimawandel konkret: Klimaspaziergänge für Bürgerinnen und Bürger am Beispiel Uster

Treffpunkt: 14 Uhr, Bahnhof Uster

Leitung: Lhamo Meyer, Projektleiterin Ampio Partizipation GmbH

Schluss: Ausklang im Ritterhaus Bubikon

Mit:

Hans-Christian Angele, neuer Gemeindepräsident Bubikon

Jaqueline Fehr, Regierungsrätin (Vorsteherin Direktion der Justiz und des Innern)

Martin Neukom, Baudirektion

Jörg Kündig, Präsident der Gemeindepräsidien des Kantons Zürich

(lda)