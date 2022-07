Wenn die Feuerwehr in die Badi ausrückt

Es war ausnahmsweise kein Notfall, der die Feuerwehr Turbenthal, Wila und Wildberg (TWW) am Samstag ausrücken liess. Vielmehr hielt sie in der Badi in Turbenthal ihre Sommerschlussübung ab.

Dazu hatte die Feuerwehr verschiedenen Posten auf dem Gelände aufgebaut, an denen die Feuerwehrleute ihre Übungen durchführten und sich gleichzeitig der Öffentlichkeit präsentierten. Feuerwehrkommandant Christian Wullschleger begründete diese öffentliche Übung mit dem Ziel, die Bevölkerung zu informieren und für die Arbeit der Feuerwehr zu sensibilisieren.

Nicht nur « Bubenträume »

Für einmal waren Gaffer ausdrücklich erwünscht. Zudem durften die Badegäste alle Geräte auch einmal anfassen. Die ganz Mutigen unter ihnen liessen sich sogar mit der Drehleiter in die Höhe befördern.

Der hohe Frauenanteil im Team zeigte, dass an diesem Anlass nicht nur «Bubenträume» wahr werden können. Wie Christian Wullschleger betonte: «Bei uns in der Feuerwehr ist jeder und jede willkommen.»

(André Gutzwiller)