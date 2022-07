Volketswiler steuert das Gnadenschiff in Afrika

Allzulange fühlt sich Djurre Jan Schutte aus Volketswil an Land nicht wohl. «Ich bin einfach lieber auf dem Wasser. Das ist schon so, seit ich denken kann», sagt der 55-Jährige.



Immer wieder zieht es den gebürtigen Niederländer aufs Meer. Seit 1997 arbeitet Schutte für Mercy Ships – eine Organisation mit Büros in der Schweiz, die in Afrika Spitalschiffe für die dortige Bevölkerung betreibt.