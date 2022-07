«Viele Reisende fragen drei Mal, ob sie keinen Test brauchen»

Die Sommerferien stehen vor der Türe – und zum ersten Mal nach Corona ist Reisen wieder mit weniger bis gar keinen Einschränkungen möglich. «Man spürt, wie sehr sich die Menschen aufs Reisen freuen», hört man in allen Reisebüros im Zürcher Oberland, so etwa bei Geschäftsleiterin Nicole Scharrenbroich vom Reisebüro BSR Reisen in Rüti.