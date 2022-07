Die Highlights der Schreibstar-Siegerinnen

Nora Schulthess und Silvia Isgrò haben letztes Jahr die schönsten Fernweh-Geschichten geschrieben. Die Gewinnerin der Kategorie «Newcomer», Nora Schulthess, hatte zum ersten Mal an einem Schreibwettbewerb teilgenommen.

Umso überraschter war sie, als sie zur Gewinnerin gekürt wurde: «Ich habe nicht erwartet, dass ich so weit komme. Ich bin sehr glücklich, dass ich mitgemacht habe, denn ich liebe es, Kurzgeschichten zu erfinden.»

Aus diesem Grund hat sie auch beim Wettbewerb mitgemacht: «Es ist cool, wenn man seine Geschichte mit anderen Leuten teilen kann. Und wer gerne Geschichten schreibt, ist beim Schreibstar-Wettbewerb genau richtig.»

«Es ist ein unglaubliches Gefühl»

Silvia Isgrò, Gewinnerin der Kategorie «Erwachsene», erinnert sich gerne an den Finalabend zurück: «Das Vorlesen der Geschichten durch Marco Caduff war einfach nur fantastisch. Er hat jede einzelne Geschichte einmalig gemacht.»

Isgrò findet einige Gründe, warum man am Schreibstar-Wettbewerb mitmachen sollte: «Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn die eigene Geschichte vor einem Publikum so wunderbar vorgelesen wird. Und die Aufnahmen und das Schreibstar-Buch sind tolle Erinnerungen an einen wirklich schönen Abend.»

Ihr ist der Anlass bis heute auf eine besondere Art und Weise in Erinnerung geblieben: «Wenn ich heute Pfefferminze rieche, denke ich nicht nur an meine Nonna und das Meer, sondern auch an den Gala-Abend, an das Kribbeln beim SMS-Voting und auch an das surreale Bild, als mein Name an oberster Stelle stand.»

Die Fachjury im Kurzportrait

Welche Geschichten dieses Jahr im Finale von Marco Caduff vorgelesen werden, entscheidet die vierköpfige Fachjury, bestehend aus Stefan Nägeli, dem Ressortleiter und stellvertretenden Chefredaktor bei der Zürcher Oberland Medien AG, den Autoren Stefan Baiker und Nicolas Lindt sowie der Autorin Manuela Letsch.

Danach wählt das Publikum per SMS-Voting die Siegerin oder den Sieger des Schreibstar-Wettbewerbs. Zu gewinnen gibt es Geldpreise im Gesamtwert von 3800 Franken.

Inhaltlich sind den Texten keine Grenzen gesetzt. Es gibt nur zwei Voraussetzungen für die Teilnahme: Die Geschichte muss sich um das Thema Abenteuer drehen und darf den Umfang von 5000 Zeichen inklusive Leerschlägen und Titel nicht überschreiten

(Autorin: Matea Regelja)

Alle Informationen zur Teilnahme finden Sie unter zueriost.ch/schreibstar2022. Schicken Sie Ihre Geschichte mit Altersangabe und Ihrer vollständigen Adresse bis am Sonntag, 14. August, an schreibstar@zol.ch.