Buntes Volk träumt sich in ein besseres Mittelalter

Wie in eine andere Welt versetzt, so fühlt man sich, wenn man das Gelände des Mittelaltermarkts in Hinwil betritt. Nur das grosse Gebäude der Kezo im Hintergrund erinnert an die Realität des 21. Jahrhunderts.

Auf einem Stuhl im Eingang eines Zeltes, vor dem viele Rüstungen stehen, sitzt Leonie Herber. Sie trägt ein schwarzes Kleid und ihre Hüfte schmückt ein rotbraun ledernes Korsett. Sie ist Teil des «Frohburger Gesyndels».