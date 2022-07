Seifenkisten laufen wie geschmiert

Die Startrampe steht beim Restaurant Wassberg auf 699 Metern über Meer. Nach zwei Kurven, bei der ersten gibt es in der Open-Air-Fest-Beiz «Zum Scharfen Rank» Speis und Trank, erreichen die Kids nach 400 Meter Strecke in ihren (meist) hölzernen Kisten das Ziel auf 674 m.ü.M. Organisiert ist der Anlass von der GZ Forch in Zusammenarbeit mit der IG Seifenkisten Schweiz.

Vor über 20 Jahren ging das Seifenkisten-Rennen auf der Forch zum letzten Mal über die Bühne. Das genaue Datum der letzten Austragung sind die Organisatoren um Chris und Janine Fink noch am Suchen.

Linus-Lou Fink (9), Sohn des OK-Chefs und Platz-Speakers, ist natürlich auch am Start. Drei Wochenenden gingen für den Bau der schwarzen Kiste mit der Nummer 11 drauf. Linus-Lou im schwarzen Fahrerdress: «Schwarz ist meine Lieblingsfarbe, die 11 meine Lieblingszahl.»

Linus-Lou benötigt im ersten Lauf für den Kurs um die Strohballen 56,31 Sekunden. «Ich freue mich mega, ein zweites Mal runterzurasen», sagt der kleine Pilot am Ziel. Ich möchte am Ende auf dem Podest stehen.» Und ganz Profi schiebt der Filius noch nach: «Ich möchte dem Papi Danke sagen, dass er alles organisiert hat.»

Spezielle Namensgebung

Woher stammt eigentlich der Name «Seifenkiste»? Die gängigste Erklärung: Der Name «Seifenkiste» existiert seit den 30-Jahren des letzten Jahrhunderts, also bald 100 Jahre. Eine amerikanische Seifenfabrik, so die Legende, hatte sich einen besonderen Werbegag ausgedacht: Sie zeichnete auf stabile Verpackungskisten ihres Produktes den Grundriss für ein kleines, leicht herzustellendes Automobil und belieferte die jungen Autobauer auch mit den notwendigen Metallteilen. Somit war der Name soap box race (zu deutsch: Seifenkisten-Rennen) geboren.

André Probst von der IG Seifenkisten Derby Schweiz, die in diesem Jahr in der ganzen Schweiz 18 Seifenkistenrennen von Avegno TI über Schwendibach BE bis Teufen AR durchführt, hat noch eine andere Erklärung: «Wenn wir Erwachsenen mit unserem Gewicht in die Kisten mit den dünnen Rädern sitzen, fahren wir damit wie auf Schmierseife.»

Turbulenter Lauf

Auch Elias Gisler fährt wie auf glitschiger Unterlage, er slidet, erwischt dabei einen Strohballen, kann aber trotzdem weiterfahren. Im ersten Lauf stellt Leon Prenosil (10) aus Zollikon mit 46,13 Bestzeit auf. Er sagt dazu: «Cool!» Der Sohn des Sprüngli-CEOs Tomas Prenosil stand auch am Schluss zuoberst auf dem Podest: Mit 1,31:68 Sek. aus den beiden besten (von drei) Läufen. 2. Phillip Hertig (1:33, 24). 3. Lionel Blatter (1:33,30).

Und in der Kategorie Rookies gewann Linus-Lou Fink.

Text Max Kern