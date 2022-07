Verfolgungsjagd durch drei Kantone endet in Wila

Ein Mann meldete der der Kantonspolizei St. Gallen, dass er soeben sein am Vortag gestohlenes Auto in Wil (SG) gesichtet habe. Die Kapo versuchte daraufhin, das Fahrzeug zu stoppen. Der Fahrer allerdings flüchtete, nachdem er das Polizeiauto gerammt hatte.



Die Patrouille brach die Verfolgung daraufhin aus Sicherheitsgründen ab. Mit Hilfer der Kantonspolizei Zürich, die nach den Flüchtenden mit Polizeihunden und einem Helikopter suchte, gelang es schliesslich, die Täter in Wila zu verhaften. Das Auto wurde sichergestellt, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte.

Den drei Schweizern im Alter von 18 und 20 Jahren, die im Kanton Zürich und Thurgau wohnhaft sind, werden mehrfache Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz und Strafgesetzbuch vorgeworfen. Die genauen Beteilungen an den jeweiligen Verstössen sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Kantonspolizei St. Gallen. (nä)