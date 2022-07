Wetziker Kanti verabschiedet Maturanden

Nach dem Schulabschluss stehen wichtige berufliche Weichenstellungen an. Das gilt auch für die 190 Maturandinnen und Maturanden der Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) in Wetzikon. Am Mittwochabend kamen sie in der Aula zusammen, um die Maturitätsfeier zu begehen.

Ein Trio am Rednerpult

Inspiration für den weiteren Berufs- und Lebensweg konnte sich der Abschlussjahrgang bei den Geschwistern Pfändler holen. Die früheren KZO-Schülerinnen und -Schüler hielten die Hauptrede als Trio – ein Novum für die Kanti.

Alle drei haben in jungen Jahren schon viel erreicht: Stephanie Pfändler, Matur 2005, ist inzwischen Verkehrsplanerin. Melanie Pfändler, Matur 2007, arbeitet als Redaktorin und Produzentin in Fernsehen und Radio beim SRF. Und Nils Pfändler, Matur 2009, schreibt als Redaktor bei der NZZ. jöm