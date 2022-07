Kantonsschule Uster verabschiedet Maturanden

Für viele Schülerinnen und Schüler beginnt dieser Tage ein neuer Lebensabschnitt. Sie haben den Abschluss in der Tasche – so auch an der Kantonsschule Uster. Am Mittwoch fand dort die Maturfeier statt.

Ausgezeichnete Arbeiten

Laut Medienmitteilung legten insgesamt 119 Personen die Matura ab, 118 haben bestanden. Von den Maturaarbeiten wurden sechs ausgezeichnet.

Fünf Schülerinnen und Schüler erzielten 18 oder mehr Pluspunkte. Zudem wurden neun MINT-Diplome vergeben. Dies umfasst die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. jöm