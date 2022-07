Palliative Care erfüllt höchste Qualitätsstandards

Das Palliative-Care Team GZO leiste Beispielhaftes und könne anderen Palliative-Organisationen ein Vorbild sein. Zu diesem Schluss kommt der Verein «Qualitépalliative», der das Label «Qualität in Palliative Care» verleiht.



Das begehrte Label gibt es für spezialisierte Spitäler, Palliativstationen und Hospize sowie für mobile Dienste, wie sie vom GZO angeboten werden. Ziel dieser Qualitätsprüfung ist das Erreichen eines Standards, der sicherstellt, dass Schwerkranke daheim in der gleichen Qualität behandelt werden können wie im Spital. Die Equipe um Andreas Weber, Ärztlicher Leiter der palliativen Medizin am GZO war das erste mobile Team im Kanton Zürich, das 2018 zertifiziert wurde. Fünf Jahre nach der Erstzertifizierung, stand nun eine neuerliche, mehrstufige Überprüfung an.



Besonders herausgestrichen wurde die vorbildliche Zusammenarbeit mit Hausärzten, Spitex und Pflegeheimen, wie Hans-Martin Kromer, der die Zertifizierung geleitet hat, in seinem Bericht festhielt. (nä)