Bergweidstrasse in Pfäffikon wird saniert

Die Bergweidstrasse befindet sich gemäss Erhaltungsmanagement Strassen (Stand 2018) in einem ausreichenden Zustand. Im gesamten Fahrbahn- und Gehwegbereich seien jedoch mehrere Grabenflicke, diverse Belagsrisse und kleinere Absenkungen vorhanden. Dies teilt die Gemeinde Pfäffikon in einer Medienmitteilung mit.

Da die bestehenden Werkleitungen in der Bergweidstrasse einen dringenden Sanierungsbedarf aufweisen, planen die Gemeindewerke Pfäffikon diese zu erneuern. So soll auch die öffentliche Schmutzwasserkanalisation, welche derzeit nur im vorderen Drittel der Bergweidstrasse vorhanden ist, bis zum Wendeplatz am Strassenende verlängert werden.

Aufgrund dieser Ausgangslage hätten sich das Bauamt und die Gemeindewerke Pfäffikon entschieden, eine Gesamtsanierung der Bergweidstrasse zu realisieren. Damit könnten Synergien genutzt werden und das Wohnquartier werde nur mit einer einmaligen Baustelle belastet.

Kosten und Submission

Der Gemeinderat hat das Projekt genehmigt und den Kredit von 301‘500 Franken bewilligt. Der Kreditbetrag gilt als gebundene Ausgabe und beinhaltet die Oberbausanierung der Bergweidstrasse inklusive der Erneuerungen der Strassenentwässerung und der öffentlichen Beleuchtung. (lda)