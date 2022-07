Annina Annaheim wird SP-Fraktionspräsidentin

Die 47- jährige Pilotin Annina Annaheim aus Bisikon ist bereits seit 2020 im Parlament und habe sich in dieser Zeit sich einen Namen in Kulturfragen und Mobilitätsthematiken gemacht. Dies schreibt die Partei in einer Medienmitteilung.

Mit ihr werde die SP weiterhin mit starker Stimme im Parlament vertreten sein. Neu-Parlamentarier Dominik Mühlenbach wird das Fraktions Vize-Präsidium übernehmen. Der angehende Jurist wird der SP in den diversen Juristischen Fragen die Führung innehaben. (lda)