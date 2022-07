«Verlorene Schüler» und «pseudo-intelligente Reflexionen»

Leandra Brandenberg

Wenn ich mich an den Anfang dieser Reise zurückerinnere, an den Sommer 2015, so fällt mir auf, dass in dieser Zeit viel passiert ist und dieser Lebensabschnitt einen grossen Teil meines bisherigen Lebens ausmacht.

Der Beginn war ein Sprung ins kalte Wasser. Alles war neu und aufregend. Die familiäre Atmosphäre zu Beginn, als wir im Provisorium nur in den Containern Schule hatten, ermöglichte mir schnell, ein neues Umfeld aufzubauen.

Turnhalle bei der Schule

Nach meinem Austauschjahr 2018/19 in England hatte die Einweihung des neuen Schulhauses schon stattgefunden und damit entstand eine neue Stimmung. Es war grösser, moderner und im Sommer auch nicht mehr so heiss wie in den Containern.

Die Turnhallen gleich bei der Schule waren nun fast schon Luxus, weil wir nicht mehr quer durch Uster zur Tempohalle zum Buchholz fahren mussten. Zur Aufmunterung der manchmal etwas grauen Morgen half der gelbe Boden, der den Tag etwas bunter machte.

Und wenn man auch an regnerischen Tagen etwas Sonnenschein brauchte, so entliess uns der Lateinlehrer in einen früheren Nachmittag – weil SelbstOrganisiertes Lernen ja SOL (oder lat. Sonne) bedeutet.

Lernen am Bildschirm

Die Coronapandemie beeinflusste auch unseren Alltag. Knapp vier Monate sassen wir zu Hause und nahmen via Zoom am Unterricht teil. Im Frühlingssemester 2020 war es zuerst anstrengend, sich an die neue Situation zu gewöhnen, danach aus meiner Sicht aber entspannter als die normalen Semester.

Meine Freunde und Freundinnen so lange nicht zu sehen und die herrschende Ungewissheit wurden irgendwann jedoch zur Last. Ab Juni konnten wir wieder teilweise zur Schule, was wieder mehr Normalität in den Alltag brachte.

Schlitteln und Wandern

Einige Abenteuer prägten meine Schulzeit: Schlitteln auf dem Gornergrat, Wandern im Tessin (wobei die Hälfte der Klasse verloren ging), das dreiwöchige Hauswirtschaftslager, die selbstorganisierte Heimwoche oder meine Tätigkeit in der Schüler:innen-Organisation.

So nehme ich nicht nur das Wissen zwischen Duden und spezieller Relativitätstheorie mit, sondern auch ganz viele Erinnerungen ausserhalb des Schulzimmers und enge Freundschaften, die in dieser Zeit entstanden sind.