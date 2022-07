Junge Kicker trotzten der Hitze

Wenn an einem Fussballturnier Mannschaften mit Namen wie «FC Radiergummi», «Gangster Gang» oder «Knochenknacker» gegeneinander antreten, ist das ein klarer Hinweis auf die Altersklasse der Sportler. So auch am Schülerinnen- und Schülerturnier des FC Turbenthal, das am Sonntag im Gmeiwerch ausgetragen wurde.

Unter der heissen Sonne lieferten sich die Primar- und Sekundarschüler Ballduelle, während sie von den Familien an der Seitenlinie angefeuert wurden. Diese waren mit vielen Sonnenschirmen angereist, um dem Wetter entgegen zu treten.