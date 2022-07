Sperrung wegen Brückensanierung

Die bestehende Brücke über den Schmittenbach am Anfang des Sagenraintobels ist sanierungsbedürftig. Wie die Gemeinde Wald in einer Mitteilung schreibt, sind die Brückenwiderlager in einem schlechten Zustand und mussten bereits provisorisch gesichert werden. Die Stahlträger weisen viele Korrosionsschäden auf. «Aus Sicherheitsgründen muss die Brücke ersetzt werden», heisst es weiter.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag und dauern voraussichtlich bis Ende August. Während der Bauzeit ist die direkte Wegverbindung vom Gebiet Hömel/Sonnenberg und Vorderwald ins Sagenraintobel oder in die Gegenrichtung gesperrt. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Waldeggstrasse und den Sagenraintobelweg. (tba)