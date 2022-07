Ist es sinnvoll, Altersheime zur begleiteten Sterbehilfe zu verpflichten?

«Das Recht, Art und Zeitpunkt des eigenen Sterbens zu bestimmen, kommt grundsätzlich allen Menschen in der Schweiz zu», schreibt die Schweizerische Patientenverfügungs- und Sterbehilfe-Organisation Exit auf ihrer Website. In den eigenen vier Wänden ist der assistierte Suizid schon länger möglich. Doch wie sieht es aus, wenn die betroffene Person in einem Altersheim lebt?