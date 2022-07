Kanton entschärft gefährlichen Volketswiler Schulweg

Im Gutachten gehe auch hervor, dass die Buslinie auf der Strecke von Tempo 60 wenig betroffen sei. Der Taktfahrplan des ÖV werde mit der geringeren Geschwindigkeit nicht beeinflusst. «Die Busse schaffen auf der kurzen Strecke die Beschleunigung auf 80 Stundenkilometer ohnehin nicht.»

«Das Thema Lärm nimmt einen immer höheren Stellenwert ein.» Christoph Keller

Auch viele Automobilisten würden die Höchstgeschwindigkeit auf dem 340 Meter langen Abschnitt nicht erreichen.

Dass nun die Autos weniger beschleunigen, drosselt den Lärm. Dass solche Emissionen ein gewichtiger Faktor bei Entscheidungen zum Temporegime sind, bestätigt auch Keller: «Das Thema Lärm nimmt einen immer höheren Stellenwert ein.»

Alles in allem habe das Gutachten gezeigt, dass Tempo 80 auf der Strecke nicht mehr zeitgemäss sei.

Komisches Tempo 50

Aber was ist mit Tempo 50? Gegen diese Geschwindigkeit an besagter Stelle spreche, dass im Anschluss auf der Usterstrasse bereits Tempo 60 gelte. Verschiedene Tempi auf kurzer Strecke seien komisch für die Verkehrsteilnehmer. Denn so ist die Verkehrsführung nicht einheitlich, sagt Keller.

Allerdings macht er klar, dass im Rahmen des Gesamtverkehrskonzeptes zumindest auf den Gemeindestrassen die Tempi nochmal Thema seien.

Und auch das neue geplante neue Geschwindigkeitsregime zwischen dem Zimikoner-und dem Hegnauerkreisel ist noch nicht in Stein gemeisselt. Bis zum 25. Juli kann gegen die Anordnung vor Baurekursgericht rekurriert werden. Keller ist zuversichtlich, dass Tempo 60 durchkommen wird. «Von einer Opposition habe ich zumindest nichts gehört.»