Ressorts im Walder Gemeinderat sind verteilt

Der Walder Gemeinderat hat sich für die kommende Amtsperiode neu konstituiert. Andreas Odermatt, der in der abgelaufenen Legislatur dem Ressort Soziales vorstand, übernimmt neu das Ressort Sicherheit und Gesundheit. Die vor kurzem in den Gemeinderat gewählte Karin Eggenberger wird Vorsteherin des Ressorts Soziales. In den übrigen Ressorts gibt es keine Veränderungen. (lda)

So ist der Gemeinderat Wald bis 2026 aufgestellt: