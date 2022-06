Esslinger Alterszentrum Loogarten wird erweitert

«Das Alters- und Pflegezentrum Loogarten in Esslingen blickt mit einer hohen Auslastung der Betten auf das vergangene Jahr zurück», berichtet diese in einer Medienmitteilung. Dadurch würden aber auch die Anforderungen an das Pflegepersonal steigen – der Loogarten stosse an seine Grenzen. Deshalb startet die Institution im Juli mit der ersten Bauphase eines Erweiterungsbaus.

Weiter steht in der Mitteilung, dass die veränderten und stetig wachsenden Komfortwünsche der Bewohnenden mit integrierten Nasszellen und Einzelzimmern im Erweiterungsbau berücksichtigt würden – Mehrbettzimmer mit gemeinsam genutzten Nasszellen auf den Gängen seien nicht mehr «en vogue».

Aufgrund der «demografischen Entwicklung» sei eine Aufstockung der Pflegebetten nicht geplant, hingegen eine qualitative Verbesserung der Zimmer mit einer «grösseren Nutzungsflexibilität im pflegerischen Alltag».

Die Projektphase I beginnt Anfangs Juli 2022, dann sollen die Profile für den Erweiterungsbau offiziell gesteckt werden. Der Baubeginn sei dann im Sommer 2023 angedacht.

Die Projektphase II würde dann im Sommer 2028 starten: «Dann werden auch das ältere Haus A ersetzt und zusätzlich gegen 20 neue Alterswohnungen erstellt.» (jeh)