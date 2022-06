Oberländer Kids bauen preisgekrönte Roboter

Bei dem Wettbewerb stand für einmal nicht das Gewinnen im Vordergrund, «sondern der Spass an Informatik und Robotik», wie die Macher der «World Robot Olympiad» in einer Mitteilung schreiben.



Und den hatten Elias Looser und Elias Zimmerli von der Schule Russikon in Madetswil mit Sicherheit. Denn mit ihrem Team «Elias2» gewannen sie den ersten Platz in der Altersklasse der 8- bis 12-Jährigen.



Ein weiteres Team aus dem Oberland landete bei den 16- bis 19-Jährigen auf dem dritten Platz. Lukas Székely aus Wetzikon und Rafael Brönnimann aus Wernetshausen von der Kantonsschule Zürcher Oberland konnten die Wertungsrichter mit ihrem Modell überzeugen.



Insgesamt nahmen 45 Teams an dem Event teil. Das Alter der Kinder und Jugendlichen lag dabei zwischen 8 und 19 Jahren.