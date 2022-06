Migros testet Laden ohne Personal

Noch dieses Jahr eröffnet die Migros in Winterthur einen begehbaren Automaten. Dieser kommt ohne Verkaufspersonal aus und ermöglicht dadurch das Rund-um-die-Uhr-Einkaufen.

Doch gibt es genug Leute, die um Mitternacht noch eine Milch oder ein Brot kaufen wollen? Mit mehreren Pilotbetrieben in der Deutschschweiz sucht die Detailhändlerin nach einer Antwort auf diese Frage. Einer davon ist der «Migros Teo», der an der Sulzerallee 58 in Neuhegi entsteht.