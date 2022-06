In Hinwil kann man jetzt bis 20 Uhr zum Zahnarzt gehen

Das Konzept der zahnärztlichen Klinik mit den langen Öffnungszeiten gibt es jetzt auch in der Region: Das «Zahnarztzentrum.ch» eröffnete am Montag, dem 27. Juni 2022, im Hinwil Center an der Wässeristrasse eine neue Filiale. Dies schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Claudia Radon ist Zahnärztin und leitet das Zentrum in Hinwil. Ihr steht ein Team von zwei weiteren Zahnärzten sowie Spezialisten zur Seite. Eine Dentalhygienikerin und mehrere Dentalassistentinnen ergänzen das Team.

Auch Notfälle werden behandelt

«Ein zahnärztlicher Notfall, sei es ein Unfall oder Zahnschmerzen, kann jederzeit auftreten. Patientinnen und Patienten in einer Notsituation behandeln wir deshalb immer am selben Tag und ohne Zuschlag», wird Dr. Claudia Radon in der Medienmitteilung zitiert.

Nach der Eröffnung in Hinwil sollen bis Ende 2022 noch drei weitere Standorte folgen. (jeh)

Öffnungszeiten des Zahnarztzentrums in Hinwil



Mo - Fr: 09:00 - 20:00 Uhr

Sa: 09:00 - 20:00 Uhr

So: Geschlossen