Neonazis reisten aus dem Ausland nach Rüti

Am Samstag vor einer Woche trafen sich in einem Pfadiheim im Zürcher Oberland Dutzende Neonazis. Die Polizei löste das Treffen auf. Bisher unveröffentlichte Zahlen der Kantonspolizei Zürich zeigen jetzt, dass die Mehrheit der Rechtsextremen aus dem Ausland kam. Wie der «Blick» berichtet, kontrollierte die Polizei in Rüti 53 Personen: 34 deutsche Staatsangehörige, 17 Schweizer und je eine Person aus Frankreich und Ungarn.