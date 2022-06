Dank Trickfilm zwei Stunden Ablenkung

Samstagnachmittag, schönstes Sommerwetter auch in Dübendorf: Die Türen des Kinos Orion stehen offen, mitten im Nachmittag. Kleine Kinder treffen in Begleitung ihrer Eltern, es sind vorwiegend Mütter, an der Neuhofstrasse 23 im Dübendorfer Zentrum ein. Im Foyer steht hinter der Theke eine «Orion»-Mitarbeiterin. Sie hat in den Stunden vor der Türöffnung 90 Popcorn-Becher abgefüllt. «Das Popcorn haben wir mit unserem neuen Apparat produziert - es schmeckt ausgezeichnet», macht Sabrina Lejeune Werbung in eigener Sache.