Unendliches Quartierplanverfahren in Wetzikon kommt nun voran

Die Lage zwischen der lärmbelasteten Rapperswilerstrasse und der Kantonsschule Zürcher Oberland, die ein Denkmalschutzobjekt von überkommunaler Bedeutung ist, habe von den Planenden im Austausch mit Stadt und Kanton eine intensive Auseinandersetzung mit den räumlichen Gegebenheiten verlangt.

«Der Stadtrat ist überzeugt, dass der nun vorliegende Gestaltungsplan den hohen Anforderungen gerecht wird und die Voraussetzungen für eine städtebaulich sehr ansprechende gemischte Wohnüberbauung am Eingangstor in Unterwetzikon schafft», wird Stadträtin Sieber in der Mitteilung zitiert.

Verfahren noch nicht abgeschlossen

Sie freue sich insbesondere auch für alle in die Planung involvierten privaten Parteien, dass mit der Zustimmung zum Gestaltungsplan und der Festsetzung des Quartierplans ein Abschluss der Verfahren ein gutes Stück näher gerückt sei.

Abgeschlossen ist die Sache aber noch nicht. Sobald eine noch anstehende notarielle Beurkundung für die Sicherstellung eines Kanalisationsrechts zwischen privaten Grundeigentümerschaften vollzogen worden ist, werden der Quartierplan und der private Gestaltungsplan der kantonalen Baudirektion zur Genehmigung eingereicht.

Sobald diese vorliegt, legt die Stadt die Planungen, den Beschluss des Stadtrats und den Genehmigungsentscheid für dreissig Tage öffentlich auf. (tac)

Chronologie des Quartierplans Mattacker-Mühle



18. Oktober 2000: Der Gemeinderat leitet das Quartierplanverfahren ein und verfügt einen Quartierplanbann.



30. Oktober 2001: Die Stadt teilt den Grundeigentümern mit, man erwarte, dass der Anschluss des Quartierplangebietes an die Rapperswilerstrasse noch im Laufe dieses Winters geklärt werden soll.



2. Juli 2003: Die Grundeigentümer werden informiert, dass es bei der Frage der Erschliessung zu Verzögerungen kommt.



19. November 2007: Die Stadt informiert, dass das Quartierplanverfahren wegen Problemen im Zusammenhang mit dem Strassenanschluss sistiert wird.



19. August 2009: Der Gemeinderat hebt die Sistierung des Quartierplanverfahrens wieder auf. Eine erste Grundeigentümerversammlung wird fürs erste Quartal 2010 in Aussicht gestellt.



12. Oktober 2017: Familie Attiger erhebt Rechtsverweigerungsbeschwerde gegen den Stadtrat Wetzikon beim Baurekursgericht des Kantons Zürich.



10. November 2017: Der Stadtrat beantragt, der Rechtsverweigerungsrekurs sei abzuweisen.



15. Mai 2018: Die erste Grundeigentümerversammlung findet statt.



24. Oktober 2018: Das Baurekursgericht verfügt, dass die zweite Grundeigentümerversammlung bis Mitte 2019 durchgeführt werden muss.



Dezember 2019: Die Stadt informiert, dass die zweite Grundeigentümerversammlung erst im Februar 2021 stattfinden soll.



29. Juni 2020: Die Stadt teilt mit, es sei derzeit nicht möglich, einen verbindlichen Termin für die zweite Grundeigentümerversammlung zu nennen.