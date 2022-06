Lebensmittelgigant verdrängt Ustermer Bäckerei

Dabei kam Mayer den SBB entgegen, hielt sich an alle Auflagen und gewährleistete einen Sieben-Tage-Betrieb. Als Kleinunternehmer kein einfaches Unterfangen. Deshalb sei er nun so ernüchtert. «Wir hätten keine Investitionen getätigt, wenn zu Beginn ehrlich kommuniziert worden wäre.» Über die Verhandlungen mit dem grossen Konkurrenten habe man ihn im Dunkeln gelassen.

Weiterer Aufschub

Weil die SBB gemäss Mayer Ende April noch immer keine Entscheidung getroffen hätten, habe man ihm nochmals einen Aufschub bis Ende Juni gewährt. «Nun ist es soweit, am Samstag ist unsere Filiale am Bahnhof zum letzten Mal geöffnet», sagt Mayer wehmütig. Bis Ende Juni sollten die Räumungsarbeiten nach Plan beendet sein.

«Wir waren die Lückenbüsser und ein weiterer Branchenriese hat leider gewonnen.»

Martin Mayer, Vuaillat Geschäftsführer

Laut Mayer habe der Coop mit einem höheren Gebot punkten können. Ihn ärgere am meisten, dass die SBB wohl schon lange wussten, dass der Coop zuschlagen werde. «Wir waren die Lückenbüsser und ein weiterer Branchenriese hat leider gewonnen.» Nun hoff Mayer, dass sich in Bahnhofsnähe vielleicht eine neue Möglichkeit in Form einer geeigneten Lokalität ergebe.

SBB weisen Vorwürfe zurück

Die SBB weisen die Vorwürfe entschieden zurück. Gemäss Mediensprecher Martin Meier sei die Vuaillat AG am 16. April 2021 mit Kenntnis in ein bereits schon gekündigtes Mietverhältnis getreten. «Dass das Mietverhältnis am Ende Januar 2022 enden würde, war bekannt», sagt Meier. Die Bäckerei habe von der einmaligen Verlängerung des befristeten Mietverhältnisses bis Ende Juni profitiert.

Die Bäckerei Vuaillat wird weiterhin drei Filialen im Oberland betreiben. Zwei davon in Uster. Die eine an der Seestrasse 39, die andere an der Seestrasse 102. Die dritte an der Bahnhofstation in Illnau. Eine vierte Filiale kam Anfangs April im Zürcher Stadtkreis 3 dazu.