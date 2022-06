Primarschüler blicken in die geologische Vergangenheit

Raten und Ertasten

Zu einem späteren Zeitpunkt konnten die kleinen, vielleicht künftigen Forscher in kleinen Säckchen verpackte Fossilien ertasten. «Findet ihr heraus, ob es sich um einen Seeigel, einen Ammoniten, eine Brachiopode, einen Belemniten oder eine Muschel handelt», fragt Geier. Eifrig wird geraten und abgetastet. Manche Antworten sind richtig, manche weichen etwas ab. Die Worte «rillig» und «schuppig» fallen am meisten.

«Die Krux ist, dass eine Brachiopode wie eine Muschel aussieht, doch keine Muschel ist», sagt Geier. Deshalb die vielen gleichen Antworten. Die Muschel unterscheidet sich von der Brachiopode nämlich daher, da sie zwei gleich grosse Klappen besitzt und somit symmetrisch ist. Ein Ammonit wiederum sieht aus wie eine Schnecke, doch ist keine.

«Ammoniten waren Tintenfische mit einem Gehäuse – man nennt sie auch Kopffüsser.»

Melanie Geier, Paläontologin

«Ammoniten waren Tintenfische mit einem Gehäuse – man nennt sie auch Kopffüsser.» Sie verfügten zwar über keine Tinte, doch hatten ein Gehäuse, das dem Schutz und der Fortbewegung diente.

Wobei die Ammoniten in der Stadtbibliothek gut in einer Kinderhand Platz haben, war der grösste Ammonit, der je gefunden wurde, grösser als mancher Mensch. «Er war 1,8 Meter gross und 3,5 Tonnen schwer», meint Geier. Die höchsten Schätzungen der jungen Schülerinnen und Schüler lagen maximal gerade einmal bei zwei Armlängen.

Weiter erklärte die Forscherin, was es mit dem kleinen Ding auf sich hat, das wie eine Patrone aussieht. «Hierbei handelt es sich um einen Belemniten. Ein länglicher dünner Tintenfisch – auch bekannt als <Donnerkeil>.» Der Belemnit verfügte im Vergleich zum Tintenfisch jedoch über ein Skelett.

Schneller geht’s nicht

Nach dem theoretischen Teil durften die 22 interessierten Schüler praktizieren. Mit Knetmasse werden in Vierer-Gruppen Kugeln geformt. Dann wird die Kugel flach eingedrückt, dass ein Ammonit darin Platz hat, um einen Abguss zu fertigen. Die eine Hälfte des einstigen Tieres wird sorgfältig mit Fett bestrichen. Daraufhin wird ein Ammonit in die Masse gedrückt, sodass nur noch die halbe Oberfläche sichtbar ist.

Nach dem Abdruck wird Gips angerührt und in die Form gegossen – und schon sind an diesem Nachmittag für einmal mehrere Fossilien nicht unter der Erdoberfläche über tausende von Jahren, sondern in wenigen Minuten in der Stadtbibliothek entstanden.