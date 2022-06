Heftiges Gewitter überflutet Strassen und beschädigt Dächer

Die Feuerwehr Neftenbach hingegen stand zwischen 22 und 1 Uhr 17 Mal im Einsatz. Die rund 30 Feuerwehrleute mussten mehrere Keller auspumpen und diverse Äste und Bäume wegräumen. Feuerwehrkommandant Florian Färber weiss zudem von einem abgedeckten Bauernhof in Buch am Irchel. Er sagt: «Für uns ist es immer schlecht, wenn das Gewitter über den Irchel kommt.» Gemäss Kantonspolizei Zürich gab es in diesem Gebiet mehrere beschädigte Autos durch heruntergefallene Bäume. Personen wurden keine verletzt.

Die Gewitterzelle zog weiter nach Osten – und schwächte sich dabei etwas ab. In der Nachbargemeinde von Neftenbach, Hettlingen, verzeichnete die Feuerwehr nur noch drei Einsätze. Ein Auto blieb in einer überschwemmten Unterführumg stecken und ein Ast musste weggeräumt werden. Den speziellsten Einsatz hatte die Feuerwehr aber bei einem Mehrfamilienhaus in Hettlingen. Dort lief Wasser in die Sonnerieanlage, als Folge klingelte es bei den Bewohnern pausenlos.

Schäden an den Kulturen

Eine erste Schadensbilanz zeigt: Betroffen ist vor allem die Landwirtschaft im Flaachtal. Das zeigen Bilder der Reben vom Worrenberg, sowie Sonnenblumen und Zuckerrüben in Flaach.