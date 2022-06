Nach Treffen von Rechtsextremen in Rüti

In Rüti trafen sich am vergangenen Samstag fünfzig Rechtsextremisten zu einem Konzert in einem Pfadiheim im Wald.

Die Kantonspolizei wies zwei Dutzend Personen weg. Bei weiteren dreissig Personen war eine Wegweisung nicht möglich, da sie sich nicht mehr in einem fahrfähigen Zustand befanden.