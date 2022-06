Lindauer wollen Parkgebühren einführen

Die Mehrheit der 95 Anwesenden stimmten dem Antrag zu. Nun muss die Exekutive ein Reglement ausarbeiten, wie die öffentlichen Parkplätze in Zukunft bewirtschaftet werden sollen. Konkret werden die Parkplätze gebührenpflichtig oder zeitlich beschränkt. Dabei orientiert sich Lindau auch an den umliegenden Gemeinden.



Die Rechnung 2021 wurde von den Stimmberechtigten genehmigt und schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 767'000 Franken. Budgetiert waren lediglich 11'700 Franken.



Ebenfalls unumstritten war die Einführung des Elektrizitätsreglements. Im Anschluss an die Gemeindeversammlung konnte die interessierte Bevölkerung die Schulräume im neuen Schulhaus Pavillon Buck besichtigten. (nä)