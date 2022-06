Feuer und Flamme fürs High Diving

Gestern Sonntag erlebten auch die Gäste im Freibad Oberdorf in Dübendorf den wohl heissesten Tag des Jahres. Abkühlung tat Not.



Inmitten der Tausenden von Badegästen, die dafür sorgten, dass kaum ein Fleckchen Liegeplatz auszumachen war, machten in einem fulminanten Show- act am frühen Abend die Cracks der Turmspringer- und High-Diving-Szene auf sich aufmerksam. Spektakel nicht im mexikanischen Acapulco, sondern in der Badi Dübendorf.