Polizei löst Feier von Neonazis in Waldhütte auf

Am Samstagabend ist bei der Kantonspolizei Zürich eine Meldung eingegangen, Anhänger der rechtsextremen Szene würden sich in einer Waldhütte in Rüti treffen und möglicherweise Straftaten begehen. Erste Patrouillen trafen vor Ort auf rund 50 Personen, welche die Waldhütte unter falschen Angaben gemietet hatten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

In der Folge wurden zahlreiche Einsatzkräfte aufgeboten, und es kam zu einer Grosskontrolle. Die Polizisten kontrollierten 55 bereits anwesende Personen sowie weitere, die noch dazustossen wollten.

Zwei Dutzend Personen wurden weggewiesen. Bei rund 30 Personen war eine Wegweisung nicht möglich, weil sie sich nicht mehr in einem fahrfähigen Zustand befanden, wie es in der Mitteilung heisst. Diese übernachteten vor Ort. Patrouillen kontrollierten in der Nacht mehrfach, ob Ruhe und Ordnung eingehalten wurden.

Bei den Teilnehmenden handelte es sich um Personen aus der Schweiz sowie aus Deutschland im Alter zwischen 22 und 56 Jahren. Bei dem Einsatz sei es zu keinen Zwischenfällen gekommen, und man habe die Grosskontrolle kurz nach 0.30 Uhr beendet. (red)