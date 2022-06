Michael Furler und Andreas Honegger im «Lunchtalk» – hier anmelden

Die Bleiche in Wald ist als Ort zum Verweilen weit über das Zürcher Oberland hinaus bekannt. Ein Ort, der zum Geniessen und Wohnen einlädt. In einmaligem Ambiente auf dem ehemaligen Fabrikgelände offerieren die «Bleiche Sessions» von Freitag, 24. Juni, bis Samstag, 2. Juli, stimmungsvolle Konzerte.



Michael Furler, Geschäftsführer von Furler Productions, und Andreas Honegger, Geschäftsführer von Otto & Joh. Honegger, sind die Gesichter hinter den «Bleiche Sessions».



Andreas Honegger ist der Sohn von Otto Honegger, dem letzten Fabrikherrn von Wald. Die Firma Otto & Joh. Honegger in Wald gibt es seit über 150 Jahren. Andreas Honegger führt sie in der vierten Generation. Die Bleichibeiz, das Hotel, das Bad, die Überbauungen tragen seine Handschrift. Kaum ein Geschlecht hat das Dorf geprägt, wie das der Honeggers. Die «Bleiche» ist der grösste Arbeitgeber Walds.



Michael Furler verfügt über langjährige Erfahrung in der Vermarktung und Produktion von Kultur- und Sportanlässen jeglicher Grössenordnung im In- und Ausland. In früheren Jahren war er in führenden Positionen bei The Coca-Cola Company, dem Europäischen Fussballverband UEFA, als Verantwortlicher für die Programmation der Expo02-Anlässe oder als Produzent des Heidi-Musicals in Walenstadt tätig.

Die Zürcher Oberland Medien AG holt Andreas Honegger und Michael Furler am Montag, 27. Juni, in den «Lunchtalk» – und Sie können als Gast live dabei sein. Der «Lunchtalk» wird in Zusammenarbeit mit Tele Top und dem Kulturraum Garage in Wetzikon produziert.

«Lunchtalk» mit Michael Furler und Andreas Honegger

Datum: Montag, 27. Juni 2022, Einlass ab 11.30 Uhr

Dauer: 12 bis 13 Uhr

Ort: Garage Wetzikon, Bahnhofstrasse 24, 8620 Wetzikon

Moderator: Stefan Nägeli

Es werden Sandwiches, Wasser und Kaffee offeriert.

Reservieren Sie Ihren Platz bis spätestens Dienstag, 21. Juni, um 12 Uhr unter Telefon 044 933 33 99 oder lunchtalk@zol.ch. Oder tragen Sie sich gleich hier ins Anmeldeformular ein. Sie erhalten eine Reservationsbestätigung per E-Mail.