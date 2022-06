Der FC Wetzikon lädt zum grossen Fussball-Event

Dieses Jahr hat der FC Wetzikon allen Grund zu feiern. Der 1922 gegründete Fussballverein begeht heuer sein 100-Jahr-Jubiläum – und das mit zahlreichen Festivitäten und Attraktionen. Mit dem Fussball-Wochenende auf den Sportanlagen Meierwiesen vom Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Juli, steht einer der ganz grossen Höhepunkte bevor.

«Dieses Wochenende wollen wir komplett dem Fussball und seinen Akteurinnen und Akteuren widmen und der Wetziker Bevölkerung die Begeisterung für den Verein näherbringen», sagt Massimo Angelone, Präsident des FC Wetzikon.

Dankeschön für die Helfer

Los geht der Fussball-Event schon am Mittwochnachmittag mit dem Schülerturnier auf den Meierwiesen. Den Auftakt zum eigentlichen Fussball-Wochenende macht dann das Plauschturnier für aktive und ehemalige Vereinsmitglieder, Funktionäre sowie Helferinnen und Helfer am Freitagabend. «Der Spass steht hier im Vordergrund. Das Turnier soll aber auch ein Dankeschön an alle Supporter sein», sagt Angelone.

Mit dem Spiel einer FCW-Ü55-Auswahl gegen die Mickey Burkey International Veterans wird es am Samstag auf den Meierwiesen international. «Wir pflegen mit dem englischen Verein eine langjährige, freundschaftliche Beziehung und haben in der Vergangenheit schon mehrmals gegeneinander gespielt», sagt Angelone. Das Fussball-Wochenende eigne sich deshalb perfekt für eine Revanche.

Prominente Gäste

Ebenfalls viel internationale Erfahrung ist beim Prominenten-Match am Samstagnachmittag vertreten. Eine Auswahl Zürcher Oberländer Fussballer misst sich mit ehemaligen Schweizer Nationalspielern. Welche Promis auf dem Feld stehen werden, soll noch nicht verraten werden. «Es werden auf jeden Fall viele bekannte Gesichter zu sehen sein.»

Doch nicht nur auf dem Platz wird am Samstag einiges geboten. Beim Fussball-Talk plaudert Moderator Mämä Sykora, Chefredaktor des Schweizer Fussballmagazins «Zwölf», mit Gästen wie Ancillo Canepa, dem Präsidenten des FC Zürich, oder Gilbert Gress, Kultfigur und ehemaliger Schweizer Nationaltrainer, über verschiedene Bereiche des Fussballs und des Vereinslebens.

Premiere des «FCW-Song 2.0»

Danach sorgt der Wetziker Volksmusiker Swen Tangl für Stimmung im Festzelt und präsentiert an diesem Abend auch den eigens zum Jubiläum komponierten «FCW-Song 2.0».

Am Sonntag rollt dann noch einmal der Ball. Zurst am Insieme-Fussballturnier, wo in acht Teams Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung gegeneinander antreten. Zum Abschluss des Fussball-Events dürfen sich dann noch die Fanion-Teams des FC Wetzikon präsentieren. Die erste Mannschaft der Frauen spielt gegen die GCZ-Damen U17/U19, das Herren-1-Team tritt gegen den FC Zürich U19/U21 an.

Mehr Infos zum Fussball-Event des FC Wetzikon unter: www.100jahrefcw.ch/fussball-event