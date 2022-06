Rosen bringen Farbe ins Ustermer Zentrum

Man nennt den Juni auch Rosenmonat. Wohl deshalb, weil die spezielle Blumenart jetzt in der sommerlichen Wärme in voller Blüte steht. Das hat den Verein Herzkern in Kooperation mit den Burgfloristen auf die Idee gebracht, die Rosen als Farbtupfer auch ins Ustermer Zentrum zu bringen.

Seit Mitte letzter Woche schwimmen im Wasserkreisel und in den beiden Brunnen beim Bahnhof Rosen in allen Farben. Die Aktion dauert noch bis am nächsten Donnerstag. Bis dahin gilt auch noch das Angebot der Burgfloristen: Wer einen Rosenstrauss mit «UsterBatze» bezahlt, erhält eine Überraschung.