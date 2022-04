Mehr als 180 Rega-Einsätze

Brücke in die Heimat

Die Rega-Crews brachten auch im Ausland Hilfe: Über die Ostertage flog die Rega Patientinnen und Patienten aus Italien, Südafrika oder aus dem Kosovo an Bord ihrer drei Ambulanzjets zurück in die Schweiz. Die drei Ambulanzjets sind ausgerüstet wie eine «fliegende Intensivstation» und ermöglichen es der Rega, auch Patienten in sehr kritischem Gesundheitszustand zu transportieren. Ist der Einsatz eines Ambulanzjets nicht notwendig, fliegen die Patienten an Bord von Linienflugzeugen zurück in die Schweiz. (lda)