Wenn der Osterhase plötzlich Motorrad fährt

Der Osterhase, unterwegs auf dem Motorrad - ein Szenario, das am Samstag in der Region beobachtet werden konnte. Die Mitglieder der Motorradgruppe Ace Crew fuhren am Osterwochenende im Hasenkostüm durch die Kantone Zürich und St. Gallen.

Die Tour hat einen wohltätigen Hintergrund: Auf der Fahrt verteilen die Biker und Bikerinnen Osterhasen in Alters- und Behindertenheimen. Aufgrund des Coronavirus fiel die Ausfahrt die letzten zwei Jahre aus.