Anja Sophia Schläppi wurde in Dübendorf ausgezeichnet

Für das Finalkonzert des Prix Rotary am Samstag in der Kirche Wil wurden fortgeschrittene Musikschülerinnen und Musikschüler aus der Region eingeladen. Diese waren im Vorjahr am Wettbewerb des Verbands der Zürcher Musikschulen (VZM) ausgezeichnet worden, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben.

Der Preis wurde 2018 anlässlich der 50-Jahr-Jubiläen des Rotary Clubs Dübendorf und der Musikschule Region Dübendorf ins Leben gerufen mit dem Ziel, junge Talente zu fördern und sie in der Musikausbildung zu unterstützen. Mitorganisiert wird der Anlass von den Rotary Clubs Volketswil und Am Bachtel.

Preise in verschiedenen Kategorien

Eröffnet wurde der Konzertabend von der Cellistin Salome Steinmann, der Gewinnerin des Prix Rotary 2020. Danach verzauberten junge Musikerinnen und Musiker in einem hochstehenden Konzert das Publikum und die Fachjury.

In den verschiedenen Alterskategorien wurde je ein Förderpreis verliehen. Dabei überzeugten gemäss Mitteilung die Querflötistin Amélie Egli (Jahrgänge 2008 bis 2010) und die Violinistin Klara Cheng (Jahrgänge 2005 bis 2007) besonders und durften ihre Auszeichnung in Empfang nehmen.

Kollekte für ukrainische Kinder

In der Hauptkategorie der Jahrgänge 2001 bis 2004 überzeugte Anja Sophia Schläppi (Harfe) die Jury und wurde zur Gewinnerin des Prix Rotary 2022 gekürt. Zum Abschluss durfte eine strahlende Amélie Egli verdient den Publikumspreis entgegennehmen, bevor Anja Sophia Schläppi dem Abend eine musikalische Schlussnote bescherte.

Mit der an diesem Abend gesammelten Kollekte sollen ukrainische Flüchtlingskinder ihren Musikunterricht in der Schweiz fortsetzen können. (red)