Vier Rosskastanien müssen weichen

Im vergangenen Jahr musste beim Schulhaus Obermatt eine Rosskastanie mit hoher Dringlichkeit gefällt werden, da sie in einem schlechten Zustand war. Nun erfahren vier weitere Bäume das gleiche Schicksal: Am Dienstag, 19. April, werden die restlichen Rosskastanien der Baumreihe gefällt. Das schreibt die Gemeinde Pfäffikon in einer Medienmitteilung.

Die Fachleute seien sich schon bei der Fällung des einzelnen Baumes einig geween, dass sich auch der Zustand der restlichen Kastanien beunruhigend verschlechtert habe, heisst es weiter. «Dieser konnte auch durch den fachmännische Pflegeschnitt der letzten Jahre nicht mehr verbessert werden», begründet die Gemeinde die nun angeordneten Fällungen.

Aufgrund dieser Ausgangslage wurden die vier Rosskastanien von der Baubehörde mit Beschluss vom 28. Februar 2022 aus dem kommunalen Baumschutz-Verzeichnis entlassen.

Ersatzbepflanzung folgt sofort

Gemäss der kommunalen Bau- und Zonenordnung hat bei Abgang von geschützten Bäumen eine angemessene Ersatzbepflanzung zu erfolgen. Wie die Gemeinde mitteilt, wird diese unmittelbar nach der Fällung erfolgen. Jedoch werden keine Rosskastanien mehr gepflanzt: «Da die Rosskastanie unter den heutigen klimatischen Bedingungen keine taugliche Baumart mehr ist, erfolgt die Ersatzbepflanzung durch vier Spitzahorn.»