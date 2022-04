Kanton Zürich warnt Schafhalter vor Wolf

Der Kanton Zürich warnt Nutztierhalter vor einem Wolf, der sich im Kanton Zug an der Grenze zum Kanton Zürich aufhalten dürfte.

Beim Weiler Gutsch (Gemeinde Oberägeri ZG) wurde am Montagabend ein Wolf gesichtet, wie der Kanton Zürich am Dienstagmorgen in seinem SMS-Warndienst für Tierhalter mitteilte. Die Sichtung erfolgte somit nur wenige Kilometer von der Grenze zum Kanton Zürich entfernt.

In der Alarm-SMS wird Nutztierhaltern in der Gegend empfohlen, ihre Tiere in den nächsten Tagen während der Nacht im Stall zu halten oder anderweitig zu schützen.

25 Schafe in Bonstetten gerissen

Vor rund drei Wochen hatte ein Wolf im 25 Kilometer entfernten Bonstetten 25 Schafe gerissen. Ob es sich beim im Kanton Zug gesichteten Wolf um denselben Wolf handelt, ist nicht bekannt.

Einige Tage nach dem Wolfsriss von Bonstetten wurde bei Immensee SZ ein Wolf von einem Zug überfahren. Anhand von DNA-Proben wird derzeit überprüft, ob es sich um den Wolf von Bonstetten handelt.

Klar ist mit der jüngsten Sichtung aber, dass sich wohl mindestens zwei Wölfe in der Region herumtreiben oder herumgetrieben haben. (SDA/sak)