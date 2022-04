Kunterbuntes Angebot am ersten Frühlingsmarkt in Fischenthal

Alles war perfekt am ersten Frühlingsmarkt in Fischenthal, der am Samstag, 9. April, über die Bühne ging. Fast alles zumindest: Das Wetter war durchzogen; typisch April eben. Die Organisatoren waren dennoch rundum zufrieden mit der ersten Ausgabe des Frühlingsmarktes.

Celine Zöllig, eine der Mitorganisatorinnen, sagte: «Aufgrund der guten Rückmeldungen möchten wir nächstes Jahr wieder einen Markt in Fischenthal organisieren.» Für ausgelassene Stimmung im Festzelt sorgte die Harmonie Fischenthal, die Fiblaska und der Fabrikchor Steg. (André Gutzwiller)