Stefan Dollenmeier aus Rüti ist neuer Präsident der EDU

Die EDU Kanton Zürich hat an ihrem diesjährigen Parteitag den ehemaligen Kantonsrat und Fraktionspräsidenten Stefan Dollenmeier aus Rüti zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Er löst Kantonsrat Hans Egli ab, welcher der Partei sieben Jahre vorstand.



Das wichtigste Ziel für Dollenmeier sei, dass die EDU im Frühjahr 2023 wieder mit Fraktionsstärke in den Kantonsrat einziehen könne. (lda)