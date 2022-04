Love-Ride-Chairman Bruno Leutwyler im «Lunchtalk» – hier anmelden

Der Love Ride Switzerland ist die grösste Benefizveranstaltung der Schweizer Biker-Szene. Der erzielte Gewinn kommt vollumfänglich muskelkranken und beeinträchtigten Menschen zugute.

Am Sonntag, 8. Mai, geht der Love Ride Switzerland in der Air Base in Dübendorf in seine 30. Runde. Er ist sowohl die grösste Benefizveranstaltung dieser Art in Europa sowie auch der grösste Anlass in der Schweizer Harley-Davidson-Szene.

Der Committee Chairman Bruno Leutwyler ist seit 2006 als Helfer dabei. Die leuchtenden Augen und die fröhlichen Gesichter unserer beeinträchtigten Mitmenschen an «ihrem Tag» motivierten ihn einfach, noch mehr für diesen Anlass zu tun.

Weiter ist es für ihn einfach grossartig mit einem Team etwas zu bewegen, wo der persönliche Profit nicht im Vordergrund steht.

Die Zürcher Oberland Medien AG holt Bruno Leutwyler am Montag, 25. April, in den «Lunchtalk» und Sie können als Gast live dabei sein. Der «Lunchtalk» wird in Zusammenarbeit mit Tele Top und dem Kulturraum Garage in Wetzikon produziert.

Reservieren Sie Ihren Platz bis spätestens Sonntag, 17. April, 17 Uhr unter Telefon 044 933 33 99 oder lunchtalk@zol.ch. Oder tragen Sie sich gleich hier ins Anmeldeformular ein. Sie erhalten eine Reservationsbestätigung per E-Mail.