Johannes Schmid-Kunz: Mit Balkonkonzerten durch die Pandemie

Johannes Schmid-Kunz, welche Bedeutung hat für Sie die Volksmusik?

Johannes Schmid-Kunz: Eine wichtige, weil diese Musik sehr einfach verständlich ist. Kinder reagieren gut darauf. Sie begreifen sie sofort, tanzen dazu und singen mit. Volksmusik ist schnell erfassbar und gibt den Leuten Sicherheit, Vertrauen und Heimat. Das klingt absolut kitschig, aber als ich auf einer Trachtenreise in Südamerika war, begannen wir ganz spontan auf einem Andenhügel auf 4600 Metern über Meer zu singen – einfach für uns. Sofort gesellten sich zwei Schweizer Backpacker zu uns. Ich erlebe immer wieder, dass Leute im Ausland Heimat suchen.

Volksmusik gilt häufig als etwas altmodisch. Wie sehen Sie das?

Das ist ein altbekanntes und wohlgepflegtes Klischee. Immer wenn man mit Traditionen arbeitet, arbeitet man mit etwas Altem. Ohne das Alter einer Erscheinung kann sie nicht zur Tradition werden. Im Moment ist Fastnachtszeit, und dieser Tradition gehen auch viele junge Menschen nach, ohne dabei altmodisch zu wirken. Menschen, die sich um Traditionen kümmern, gelten als konservativ, was heute gelegentlich als Schimpfwort benutzt wird. Dabei bedeutet konservativ sein etwas bewahren – das ist nicht grundsätzlich schlecht. Wenn man es geschickt angeht, findet man einen Weg, Traditionen leb- und erlebbar zu machen. Etwas Überliefertes bekommt damit wieder eine neue Aktualität.

«Volksmusik ist schnell erfassbar und gibt den Leuten Sicherheit, Vertrauen und Heimat.»

Johannes Schmid-Kunz

Haben Traditionen etwas Politisches?

Die Volkskultur gehört keiner politischen Gruppierung. Sie gehört dem Volk. Es ist fatal, wenn sie für politische Statements eingesetzt wird. Sie würde nämlich diejenigen, welche eine andere Meinung haben, ausschliessen und sich so selber schwächen. Ich bin in einer liberalen Familie aufgewachsen. Gleichberechtigung stand bei uns immer an oberster Stelle. Mein Vater machte uns Frühstück, nicht meine Mutter. Trotzdem ging er einer Arbeit in einer guten Position nach. Ich bin, so man will, aber auch konservativ aufgewachsen – mit Garten, Auftritten an Brauchtumsanlässen und sich immer «der aktuellen Mode verweigernd».

Sie kamen also durch Ihre Familie zur Volksmusik?

Meine Familie war dem Brauchtum immer verpflichtet. Das hat mich geprägt. Wir haben viel gemeinsam gesungen und musiziert. Mein Grossvater lernte in Deutschland die Singbewegung kennen und organisierte 1927 die erste Singwoche der Schweiz. So bin ich irgendwann in seine Fussstapfen getreten und habe die Organisation übernommen. Dieses Familienprojekt gibt es heute noch.

Wie beurteilen Sie das Interesse der jüngeren Generationen an der Volksmusik? Besteht die Gefahr, dass ein Stück Schweizer Tradition künftig verloren geht?

Im urbanen Umfeld von Zürich werden Traditionen selten in der Familie weitergegeben. Die Mobilität städtischer Leute ist beeindruckend. Sie ziehen aus beruflichen Gründen von Zürich nach Genf und dann der Liebe wegen weiter nach Bern. Familien werden so «auseinandergerissen». In der Urschweiz oder im Alpsteingebiet ist das oft anders. Die Familien sind sich näher, und vieles spielt sich im selben Dorf ab. Brauchtumspflege und das Vereinswesen sind dort selbstverständlicher. Wenn Eltern Traditionen an ihre Kinder weitergeben wollen, sollten sie sie schon früh auf spielerische Art und Weise mit ihnen vertraut machen.