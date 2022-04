Froschsterben am Brauiweiher – mehr als nur Unkenrufe?

Der Brauiweiher nordöstlich von Agasul in der Gemeinde Weisslingen ist laut Suchdienst «Wikipedia» ein 350 Meter langer und 160 Meter breiter See. Seinen Namen verdankt er der ehemaligen Bierbrauerei Wagner, die von 1885 bis 1903 an der Strasse zwischen Weisslingen und Agasul Gerstensaft herstellte und das dazu benötigte Eis aus dem nahelegenden Weiher bezog. Deshalb der Name Brauiweiher.