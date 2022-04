Stadt Uster erhöht Sicherheit für Velofahrer

Die Abteilung Bau der Stadt Uster behebt diesen Frühling Schwachstellen für den Veloverkehr. Die Bauarbeiten dafür beginnen am 11. April an der Oberlandstrasse. Dies schreibt die Stadt in einer Mitteilung. «Die Schwachstelle am Ende des Veloweges an der Oberlandstrasse Richtung Brunnenstrasse sowie vor dem Lichthof bot immer wieder Anlass zu Gesprächsstoff. Nun bietet sich endlich die Gelegenheit, sie zu beheben», wird Stadtrat Stefan Feldmann, Abteilungsvorsteher Bau zitiert.

«Die Baumassnahmen sind ein wichtiger Schritt, um die Verkehrssicherheit für die Velofahrenden zu verbessern.»

Stefan Feldmann, Bauvorsteher Uster

Zudem werden an der Bank- und Bahnhofstrasse die Strassenführung und die Markierung so angepasst, dass Velofahrende künftig vom Bahnhof in die Freiestrasse abbiegen können. Dies sei ein grosses Bedürfnis und schaffe die direkte Verbindung vom Bahnhof in Richtung Oberuster. «Die geplanten Baumassnahmen sind ein wichtiger Schritt, um die Verkehrssicherheit für die Velofahrenden zu verbessern», ergänzt Feldmann.

An der Bank- und Bahnhofstrasse wird der Strassenbelag instandgesetzt und die Pflästerung in der Strassenmitte mit einem Belag und einer Markierung ersetzt. Einzelne Bauarbeiten werden nachts durchgeführt, weil tagsüber viel Verkehr herrscht und die Busse im Takt fahren müssen.