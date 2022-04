Frühlingsmarkt meldet sich zurück

Die Marktfahrenden haben mit ihren Verkaufsständen an der Zentralstrasse und am Schulweg wieder Einiges zu bieten. In diesem Jahr konnten die Verantwortlichen der Stadt auch neue Händler gewinnen, die um die Gunst der Besucherinnen und Besucher werben.

Es gibt also nebst dem bisherigen Angebot viel Neues zu entdecken. Auf dem Dorfschulhausplatz ist Spiel und Spass angesagt: Der Chilbibetrieb sorgt am Boden und in der Luft für vielseitige Unterhaltung. Für die ganz Kleinen dürfte vor allem das Karussell Ziel der Begierde sein.

Auch die Verpflegungsstände lassen keine Wünsche offen: Ob Salziges wie Grilladen und Chnoblibrot oder Soft-Ice, gebrannte Mandeln und Magenbrot für süsse Gaumen: Am Frühlingsmarkt finden alle ihr persönliches kulinarisches Highlight.

Am Sonntag um 10 Uhr halten Pfarrerin Eveline Saoud und Bettina Wiesendanger beim Autoscooter den Chilbi-Gottesdienst ab. Marco Gottardi & Band und Giampiero Colombo werden ihn musikalisch begleiten. Ganz im Zeichen von Musik geht es am gleichen Tag um 14 Uhr vor dem Hotel Ochsen weiter: So das Wetter will, findet das Konzert des Vereins Militärspiel Uster statt.

Verkehrssituation während des Frühlingsmarktes

An beiden Veranstaltungstagen ist die Zentralstrasse für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt. Eine Verkehrsumleitung führt über die Apothekerstrasse und ist signalisiert. Parkplätze stehen in beschränkter Anzahl zur Verfügung; die Anreise mit Bus und Bahn ist empfohlen. Ab Samstag, 5 Uhr morgens, bis Sonntag, 22 Uhr, werden alle VZO-Busse über die Apothekerstrasse umgeleitet.